Phibro Animal Health A präsentierte Quartalsergebnisse

Phibro Animal Health A äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 373,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Phibro Animal Health A einen Umsatz von 309,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at