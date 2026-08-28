Phibro Animal Health A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Phibro Animal Health A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Phibro Animal Health A 396,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 378,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,43 USD gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Phibro Animal Health A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 17,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,52 Milliarden USD im Vergleich zu 1,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at