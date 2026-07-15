Phil Company,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Phil Company,Inc Registered hat am 14.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 8,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 44,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,21 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,17 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at