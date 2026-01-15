Phil Company,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Phil Company,Inc Registered hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 45,28 JPY. Im letzten Jahr hatte Phil Company,Inc Registered einen Gewinn von 32,56 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Phil Company,Inc Registered 2,60 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,32 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 74,13 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 48,77 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Phil Company,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 8,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at