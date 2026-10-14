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14.10.2026 06:31:29
Phil Company,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Phil Company,Inc Registered hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Phil Company,Inc Registered im vergangenen Quartal 2,84 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 68,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Phil Company,Inc Registered 1,68 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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