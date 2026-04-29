Philadelphia International Educational Investme nt Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Philadelphia International Educational Investme nt Company hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,11 JOD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Philadelphia International Educational Investme nt Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 JOD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Philadelphia International Educational Investme nt Company 5,1 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,6 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at