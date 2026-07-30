Philadelphia International Educational Investme nt Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Philadelphia International Educational Investme nt Company präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 JOD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,7 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,3 Millionen JOD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at