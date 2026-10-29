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29.10.2026 06:31:29
Philadelphia Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Philadelphia Pharmaceuticals hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde mit 0,02 JOD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 JOD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,75 Prozent auf 2,5 Millionen JOD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,1 Millionen JOD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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