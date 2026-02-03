Philadelphia Pharmaceuticals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Philadelphia Pharmaceuticals hat am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 JOD. Im Vorjahresviertel waren 0,030 JOD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2,3 Millionen JOD gegenüber 2,3 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,130 JOD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,110 JOD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,76 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 9,17 Millionen JOD ausgewiesen.

