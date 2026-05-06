Philex Mining stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Philex Mining präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 PHP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Philex Mining ein EPS von 0,020 PHP in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 998,8 Millionen PHP, gegenüber 1,78 Milliarden PHP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at