Philex Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Philex Mining hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 PHP gegenüber 0,030 PHP im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Philex Mining 2,41 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,95 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Philex Mining hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,160 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,140 PHP je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,27 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 7,86 Milliarden PHP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at