Philip Morris: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 21, 2026, Philip Morris (NYSE:PM) announced 7% organic net revenue growth driven by momentum in its smoke-free platforms. The company is shifting revenue toward smoke-free alternatives while traditional cigarettes supply steady cash flow. It is investing heavily in the U.S. market to expand nicotine pouch category share and protect long-term dominance. Three things management said stand out.

Philip Morris is expanding its oral nicotine pouch brand, ZYN, by adding five pouches to each can at no additional charge. That 25% price reduction per pouch hurts fourth-quarter margins in the U.S. market, but management is making the trade-off to win market share from rivals.

While volume growth in smoke-free products accelerates, traditional combustibles like Marlboro remain a reliable source of profits. High single-digit price increases in traditional cigarettes offset volume headwinds, generating robust cash flow that management reallocates toward new product platforms.

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