Philip Morris-Aktie legt zu: Positive Überraschung bei bereinigtem Gewinn und Umsatz

Ein kräftiges Wachstum im rauchfreien Geschäft treibt Philip Morris über eine Umsatzmarke, die der Konzern noch nie zuvor erreicht hat.

Philip Morris steigert den bereinigten Gewinn je Aktie um gut 15 Prozent

Umsatz klettert erstmals über 11 Milliarden US-Dollar

Philip Morris-Aktie gewinnt an der NYSE deutlich

Philip Morris-Aktie nach Zahlen im Blick

Ein starkes zweites Quartal beflügelt zur Wochenmitte die Aktie von Philip Morris: Der US-Tabakkonzern hat mehr verdient und umgesetzt als von Analysten erwartet, die Papiere gewinnen an der NYSE am Mittwoch zeitweise 2,46 Prozent auf 192,66 US-Dollar. Getragen wird das Wachstum erneut vom rauchfreien Geschäft rund um die Marken IQOS und ZYN.

Bereinigter Gewinn wächst zweistellig

Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg im zweiten Quartal um 15,2 Prozent auf 2,20 US-Dollar und lag damit über der Analystenschätzung von 2,03 US-Dollar. Der Nettoumsatz kletterte um 10,4 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar und damit erstmals über die Marke von 11 Milliarden US-Dollar. Der ausgewiesene Gewinn je Aktie fiel dagegen um 7,7 Prozent auf 1,80 US-Dollar, belastet durch eine nicht zahlungswirksame Abschreibung von 511 Millionen US-Dollar auf die kanadische Beteiligung RBH. Man habe herausragende Ergebnisse erzielt und sei gut aufgestellt, um die Jahresziele zu erreichen, erklärte Konzernchef Jacek Olczak.

Rauchfreie Produkte treiben Philip Morris

Kern des Wachstums bleibt das rauchfreie Portfolio, das inzwischen rund 42 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht und in 109 Märkten verfügbar ist. Die Tabakerhitzer-Marke IQOS steigerte ihre Absatzmenge um 7,6 Prozent und bleibt der wichtigste Wachstumstreiber. Für die Nikotinbeutel der Marke ZYN erteilte die US-Behörde FDA Ende Juni zudem eine besondere Zulassung für 20 Varianten. Auch das klassische Zigarettengeschäft trug mit deutlichen Preiserhöhungen zum Ergebnis bei.

Jahresausblick bestätigt, Spanne nur wegen Währung angepasst

Beim Jahresausblick bestätigte Philip Morris seine operativen Ziele: Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2026 währungsbereinigt um 7,5 bis 9,5 Prozent zulegen. In US-Dollar nennt der Konzern nun eine Spanne von 8,26 bis 8,41 US-Dollar, wobei die Anpassung gegenüber der vorherigen Prognose vor allem Währungseffekte widerspiegelt und keine operative Anhebung darstellt. Für das dritte Quartal stellt das Unternehmen ein bereinigtes Ergebnis von 2,20 bis 2,25 US-Dollar in Aussicht und damit weniger, als Analysten im Schnitt erwartet hatten.

Dass der Kurs trotz des zurückhaltenden Quartalsausblicks zulegt, zeigt, dass die Anleger vor allem auf die Dynamik im rauchfreien Geschäft und den Rekordumsatz setzen. Ob Philip Morris die selbst gesteckten Jahresziele erreicht, dürfte sich mit den Zahlen zum dritten Quartal weiter konkretisieren.

Julia Walter, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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