Philip Morris Aktie
WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
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30.06.2026 20:12:38
Philip Morris allowed to market Zyn pouches in US as safer than smoking
Nicotine pouches are a focus of the tobacco industry’s push to grow beyond cigarettesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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