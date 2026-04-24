Philip Morris: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Philip Morris hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Philip Morris 1,72 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Philip Morris im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 9,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at