Philip Morris International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Philip Morris International hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 BRL wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,49 Prozent auf 56,56 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Philip Morris International 57,41 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at