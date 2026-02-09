|
09.02.2026 06:31:29
Philip Morris International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Philip Morris International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Umsatz lag bei 55,75 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56,35 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,040 BRL. Im Vorjahr waren 0,020 BRL je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 203,20 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 226,49 Milliarden BRL ausgewiesen.
