Philip Morris International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Philip Morris International hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 122,88 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 100,85 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 14 387,12 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Philip Morris International 9 762,62 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at