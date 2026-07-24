Philip Morris International gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Philip Morris International präsentierte in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 140,88 ARS gegenüber 124,43 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Philip Morris International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15 768,69 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11 635,44 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at