Philip Morris International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Philip Morris International präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 109,37 ARS gegenüber -21,100 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14 849,30 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 9 646,84 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 502,28 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 229,91 ARS je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Philip Morris International 50 490,04 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 34 513,61 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

