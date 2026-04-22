Philip Morris International Reveals Drop In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - Philip Morris International (PM) reported earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line totaled $2.438 billion, or $1.56 per share. This compares with $2.690 billion, or $1.72 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 9.1% to $10.146 billion from $9.301 billion last year.

Philip Morris International earnings at a glance (GAAP) :

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.02 To $ 2.07 Full year EPS guidance: $ 8.11 To $ 8.26