Philip Morris Aktie
WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
22.04.2026 13:15:37
Philip Morris International Reveals Drop In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Philip Morris International (PM) reported earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $2.438 billion, or $1.56 per share. This compares with $2.690 billion, or $1.72 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.1% to $10.146 billion from $9.301 billion last year.
Philip Morris International earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.438 Bln. vs. $2.690 Bln. last year. -EPS: $1.56 vs. $1.72 last year. -Revenue: $10.146 Bln vs. $9.301 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.02 To $ 2.07 Full year EPS guidance: $ 8.11 To $ 8.26
Nachrichten zu Philip Morris Inc.
22.04.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 am Mittag steigen (finanzen.at)
22.04.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
21.04.26
|Ausblick: Philip Morris präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
20.04.26
|S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
13.04.26
|S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Philip Morris-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
07.04.26
|Erste Schätzungen: Philip Morris mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
06.04.26
|S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Philip Morris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
01.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)