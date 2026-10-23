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23.10.2026 06:31:29
Philip Morris International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Philip Morris International hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 176,63 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 164,57 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 17 155,06 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Philip Morris International 14 386,56 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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