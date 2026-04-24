Philip Morris International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Philip Morris International äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 BRL wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 53,33 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54,09 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at