Philip Morris legte Quartalsergebnis vor

Philip Morris hat am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,80 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Philip Morris in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,19 Milliarden USD im Vergleich zu 10,13 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at