Philip Morris mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Philip Morris hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,62 Prozent auf 11,44 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at