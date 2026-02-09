Philip Morris veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Philip Morris gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 USD. Im Vorjahresviertel hatte Philip Morris -0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,33 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 9,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,26 USD. Im Vorjahr waren 4,52 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 40,54 Milliarden USD, während im Vorjahr 37,69 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at