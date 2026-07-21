Philippine Airlines will bei Airbus weitere neun A350-1000 kaufen

Von Mauro Orru

DOW JONES--Philippine Airlines hat eine Absichtserklärung über die Bestellung von neun Airbus A350-1000 unterzeichnet. Wie der europäische Flugzeughersteller mitteilte, erhöhen sich die Gesamtbestellungen der Fluggesellschaft für diesen Flugzeugtyp damit auf 18 Großraumflugzeuge. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.

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July 21, 2026 06:59 ET (10:59 GMT)