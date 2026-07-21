Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
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21.07.2026 12:58:40
Philippine Airlines will bei Airbus weitere neun A350-1000 kaufen
Von Mauro Orru
DOW JONES--Philippine Airlines hat eine Absichtserklärung über die Bestellung von neun Airbus A350-1000 unterzeichnet. Wie der europäische Flugzeughersteller mitteilte, erhöhen sich die Gesamtbestellungen der Fluggesellschaft für diesen Flugzeugtyp damit auf 18 Großraumflugzeuge. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 21, 2026 06:59 ET (10:59 GMT)
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