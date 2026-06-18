Basis Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DC5A / ISIN: JP3835270004
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18.06.2026 08:53:03
Philippine central bank raises policy rate by 25 basis points, as expected
[MANILA] The Philippine central bank raised its key interest rate by 25 basis points to 4.75 per cent on Thursday, it said...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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