Philippine Long Distance Telephone: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Philippine Long Distance Telephone hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,84 Prozent auf 940,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 932,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at