Philippine Metals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Philippine Metals präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Philippine Metals ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,0 Millionen CAD – ein Plus von 14,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Philippine Metals 0,9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at