Philippine Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Philippine Metals lud am 25.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Philippine Metals ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at