Philippine Metals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Philippine Metals hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,040 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 70,76 Prozent zurück. Hier wurden 0,8 Millionen CAD gegenüber 2,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at