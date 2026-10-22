Philippine Metals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Philippine Metals hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Philippine Metals 0,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,4 Millionen CAD umgesetzt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,100 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Philippine Metals im vergangenen Geschäftsjahr 3,31 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Philippine Metals 5,56 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at