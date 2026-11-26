Philippine Metals präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 75,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at