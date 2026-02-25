|
Philippine National Bank PNB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Philippine National Bank PNB hat am 22.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,48 PHP. Im Vorjahresviertel hatte Philippine National Bank PNB 4,00 PHP je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,21 Prozent auf 19,36 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,80 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 16,55 PHP beziffert. Im Jahr zuvor waren 13,80 PHP je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 81,28 Milliarden PHP gegenüber 77,09 Milliarden PHP im Vorjahr ausgewiesen.
