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27.07.2026 06:31:29
Philippine National Bank PNB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Philippine National Bank PNB präsentierte in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 5,41 PHP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,19 PHP je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,87 Prozent auf 18,35 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,13 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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