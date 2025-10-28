Philippine National Bank PNB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Philippine National Bank PNB hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,93 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,10 PHP erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,92 Prozent zurück. Hier wurden 16,05 Milliarden PHP gegenüber 19,79 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum generiert.

