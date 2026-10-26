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26.10.2026 06:31:29
Philippine National Bank PNB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Philippine National Bank PNB hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 4,36 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Philippine National Bank PNB 3,91 PHP je Aktie verdient.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,41 Prozent auf 16,95 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,04 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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