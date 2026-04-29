Philippine National Bank PNB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Philippine National Bank PNB hat am 26.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,17 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,97 PHP je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 16,67 Milliarden PHP, gegenüber 20,00 Milliarden PHP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,64 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at