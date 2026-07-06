Trial Holdings Aktie

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WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000

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06.07.2026 19:19:20

Philippine Senate launches impeachment trial of Sara Duterte

The trial against Sara Duterte is the latest escalation in a bitter feud between the Philippines' leading political dynasties. The proceedings could have major implications for the country's 2028 presidential elections.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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