Philippine Seven legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Philippine Seven präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,400 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,90 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,76 Milliarden PHP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at