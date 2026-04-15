Philippine Seven mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Philippine Seven hat am 13.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Philippine Seven hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,81 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,820 PHP je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Philippine Seven in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,92 Milliarden PHP im Vergleich zu 23,82 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,38 PHP je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Philippine Seven ein Gewinn pro Aktie von 2,52 PHP in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 95,06 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahr waren 89,22 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at