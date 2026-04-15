|
15.04.2026 06:31:29
Philippine Seven mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Philippine Seven hat am 13.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Philippine Seven hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,81 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,820 PHP je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Philippine Seven in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,92 Milliarden PHP im Vergleich zu 23,82 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,38 PHP je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Philippine Seven ein Gewinn pro Aktie von 2,52 PHP in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 95,06 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahr waren 89,22 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.