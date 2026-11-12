|
12.11.2026 06:31:28
Philippine Seven: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Philippine Seven hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,40 PHP wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,75 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 22,60 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!