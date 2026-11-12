Philippine Seven: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Philippine Seven hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,40 PHP wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,75 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 22,60 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at