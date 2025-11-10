Philippine Seven stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Philippine Seven hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,40 PHP. Im letzten Jahr hatte Philippine Seven einen Gewinn von 0,880 PHP je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,60 Milliarden PHP – ein Plus von 4,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Philippine Seven 21,60 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at