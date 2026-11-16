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16.11.2026 06:31:29
Philippine Stock Exchange: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Philippine Stock Exchange veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,90 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,66 PHP je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 732,1 Millionen PHP – ein Plus von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Philippine Stock Exchange 692,1 Millionen PHP erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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