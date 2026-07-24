Philippinen werfen China weitere Attacke auf Schiffe vor

MANILA (dpa-AFX) - Die Spannungen zwischen China und den Philippinen im Südchinesischen Meer verschärfen sich weiter: Bereits zum dritten Mal innerhalb einer Woche werfen die philippinischen Behörden der chinesischen Küstenwache aggressive Aktionen gegen eigene Schiffe in einer umstrittenen Region vor.

Nach Angaben der Küstenwache des Inselstaates griffen chinesische Schiffe am Morgen (Ortszeit) mehrere philippinische Boote nahe des umstrittenen Scarborough-Riffs mit Wasserwerfern an und führten gefährliche Manöver aus. Zwei Schiffe seien direkt von Wasserwerfern getroffen worden, zwei weitere seien so bedrängt worden, dass Zusammenstöße gedroht hätten. Verletzte habe es nicht gegeben.

Gegenseitige Vorwürfe

"Die philippinische Küstenwache verurteilt das gefährliche und unprofessionelle Vorgehen der chinesischen Küstenwache aufs Schärfste", hieß es in einer Mitteilung. Das Scarborough-Riff rund 220 Kilometer westlich der philippinischen Hauptinsel Luzon sei "integraler Bestandteil des philippinischen Territoriums". Die Behörde veröffentlichte zudem Videos, die den Vorfall zeigen sollen.

China beansprucht dieses Gebiet ebenfalls für sich. Die chinesische Küstenwache teilte lediglich mit, rechtskonform "Kontrollmaßnahmen" gegen philippinische Schiffe durchgeführt zu haben, die sich "illegal" in den Gewässern befunden hätten.

Erst am Donnerstag hatte Manila China vorgeworfen, ein Schiff der Fischereibehörde nahe des Scarborough-Riffs mit Wasserwerfern attackiert zu haben. Am Montag waren zudem bei einer Konfrontation am ebenfalls umstrittenen Second-Thomas-Riff zwei Angehörige der philippinischen Marine verletzt worden.

Das Korallenriff gehört zu den Spratly-Inseln und liegt knapp 200 Kilometer westlich der philippinischen Insel Palawan. Die Philippinen unterhalten hier auf einem gestrandeten Schiff einen ständigen, besetzten Außenposten.

Worum streiten Manila und Peking?

In der Region, in der es in der Vergangenheit immer wieder zu Vorfällen und auch Kollisionen zwischen Schiffen beider Länder gekommen war, war es zuletzt eigentlich längere Zeit ruhiger geworden. China reklamiert praktisch das gesamte Südchinesische Meer für sich. Die Philippinen, Vietnam, Malaysia und andere Länder weisen die Ansprüche zurück und berufen sich dabei auf ein Urteil des UN-Schiedsgerichts von 2016. China erkennt das Urteil aber nicht an. Das rohstoffreiche Gebiet ist eine wichtige globale Handelsroute./cfn/jon/DP/zb