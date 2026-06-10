Keep Aktie

Keep für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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10.06.2026 13:39:33

Philippines: Farmers race to keep up with global 'ube' craze

Ube, also called the purple yam, went from a nostalgic treat in the Philippines to an exotic item in cafes around the world. But the popularity means the crop supply is under pressure.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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