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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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10.06.2026 14:43:19
Philippines: Farmers race to keep up with global 'ube' craze
Ube, also called the purple yam, went from a nostalgic treat in the Philippines to an exotic item in cafes around the world. But the popularity means the crop supply is under pressure.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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