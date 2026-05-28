ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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28.05.2026 12:31:36
Philippines: New inquiry launched into Duterte-era drug war
A former ICC judge and a Catholic bishop will lead the new EJK Truth Commission looking into the bloody anti-drug campaign under Rodrigo Duterte. The former Philippines' president is set to face trial in November.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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