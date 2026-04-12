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WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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12.04.2026 06:30:42
Philippines asks Facebook to curb fake news, warns of legal move
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